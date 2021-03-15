Трое неизвестных избили мужчину в ходе дорожного конфликта на востоке Москвы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Трое неизвестных в ходе дорожного конфликта на улице Молостовых на востоке Москвы избили мужчину, он госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"13 марта в 23:00 мск по улице Молостовых вблизи дома 11, корпус 1, трое неизвестных в ходе дорожного конфликта руками и ногами нанесли множество ударов по голове и телу мужчине 1990 года рождения, а затем скрылись с места происшествия", - сказали в пресс-службе.

Пострадавший госпитализирован с ушибами мягких тканей головы, закрытой травмой головы, переломом левого ребра и левосторонним гидропневмотораксом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ).