Жителя Карелии заключили под стражу за попытку дать взятку чиновнику

ТАСС, 15 марта. Петрозаводский городской суд заключил под стражу жителя Республики Карелия, который пытался дать взятку местным чиновникам в размере 200 тыс. рублей в обмен на получение разрешения на ввод в эксплуатацию здания. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"). Обвиняемый, действуя в интересах организации, осуществлявшей строительство одного из крупных объектов на территории города Петрозаводска, передал взятку в виде денег в сумме 200 тыс. рублей должностному лицу администрации Петрозаводского городского округа за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию возведенного данной организацией объекта. Городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, чиновник сообщил в правоохранительные органы "о склонении его к совершению коррупционного преступления". "Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет", - говорится в сообщении.