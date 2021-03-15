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Жителя Карелии заключили под стражу за попытку дать взятку чиновнику

Размер взятки составил 200 тыс. рублей

ТАСС, 15 марта. Петрозаводский городской суд заключил под стражу жителя Республики Карелия, который пытался дать взятку местным чиновникам в размере 200 тыс. рублей в обмен на получение разрешения на ввод в эксплуатацию здания. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в крупном размере"). Обвиняемый, действуя в интересах организации, осуществлявшей строительство одного из крупных объектов на территории города Петрозаводска, передал взятку в виде денег в сумме 200 тыс. рублей должностному лицу администрации Петрозаводского городского округа за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию возведенного данной организацией объекта. Городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, чиновник сообщил в правоохранительные органы "о склонении его к совершению коррупционного преступления". "Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями СК и сотрудниками УФСБ России по Республике Карелия. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет", - говорится в сообщении.

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