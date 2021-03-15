Бизнесмен Павлов дал свидетельские показания по делу о стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 г.

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Один из ключевых свидетелей по делу о стрельбе в башне "Око" комплекса "Москва-Сити" бизнесмен Дмитрий Павлов дал в суде показания об обстоятельствах этого преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, рассматривающего дело.

"Дмитрий Павлов дал показания по делу в отношении Эльдара Хамидова и Магомеда Исмаилова, которое было возбуждено после событий в комплексе "Москва-Сити", - сказали в суде. Павлов отказался от общения с журналистами.

Ранее ожидалось, что суд допросит по этому делу бывшего хоккеиста сборной России и экс-игрока ведущих клубов НХЛ Павла Буре. Однако спортсмен в суд не явился, ожидается, что его допросят на следующем заседании 17 марта.

Буре был в числе гостей, приглашенных на день рождения к бизнесмену Дмитрию Павлову в день, когда произошла перестрелка в башне "Око" (17 ноября 2017 года). В ней участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. В результате пострадали семь человек, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Два участника событий - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов обвиняются в незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве.

Также обвинение в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предъявлено чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву. Он был арестован в феврале 2020 года. Кроме того, в конце декабря прошлого года Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который был задержан по обвинению в фальсификации доказательств и в привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в "Москва-Сити". По делу Агаджаняна проходит и бывший замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Синяговский. Он объявлен в розыск.