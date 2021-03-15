В Тверской области пропала 10-летняя школьница

ТАСС, 15 марта. Уголовное дело по статье "Убийство" возбудили в Тверской области после исчезновения 10-летней девочки, которая днем 13 марта ушла кататься с горки на ледянке и до сих пор не вернулась. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным пресс-службы, 13 марта поступило сообщение о безвестном исчезновении в городе Андреаполе девочки, которая днем ушла кататься с горки на ледянке. "Установлено, что от горки, где каталась девочка, через асфальтированную дорогу имеется дорожка следов, ведущая на лед реки Западная Двина. Указанные следы обрываются у кромки льда, около промоины. С места происшествия изъята ледянка, гипсовые слепки следов детской обуви", - отметили в пресс-службе.

В поиске пропавшей задействованы более 30 человек, в том числе волонтеры. Следователи устанавливают лиц из круга общения пропавшей девочки.