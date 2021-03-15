Суд Москвы оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в глаза бойцу ОМОН на акции 31 января

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в ходе предварительных слушаний продлил на время суда срок ареста уроженцу Луганской области Павлу Грин-Романову, который распылил в лицо бойцу ОМОН газ из баллончика в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением районного суда в отношении подсудимого продлен срок заключения под стражей до 26 августа. Предварительное заседание по делу отложено на 22 марта", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что расследование дела Грин-Романова завершено и передано в Мещанский суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По версии следствия, 31 января агрессивно настроенный молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику ОМОН содержимое газового баллончика.