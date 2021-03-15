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Бывший зампрокурора Нижегородской области получил 12 лет колонии по делу о взятках

По данным местных СМИ, Дмитрий Жиделев принял в качестве взятки две иномарки от директора коммерческой компании за общее покровительство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Суд в Нижнем Новгороде приговорил бывшего заместителя прокурора Нижегородской области Дмитрия Жиделева к 12 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского районного суда Нижнего Новгорода в понедельник.

"Приговором Московского районного суда от 12 марта бывший заместитель прокурора Нижегородской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Жиделев также на 10 лет лишен права занимать должности, в том числе связанные с выполнением функций представителя власти, в правоохранительных органах и органах прокуратуры Российской Федерации. Также его лишили чина советника юстиции.

"Предварительное расследование велось отделением по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов третьего следственного управления с дислокацией в Нижнем Новгороде ГСУ СК РФ с участием сотрудников ФСБ по Нижегородской области", - добавили в пресс-службе.

Ранее местные СМИ сообщали, что Жиделев, работая прокурором Дзержинска (Нижегородская область), получил в качестве взятки две иномарки от директора коммерческой компании за общее покровительство. Жиделев был отправлен в отставку в 2018 году.

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