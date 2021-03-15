Два вооруженных нападения на офисы микрофинансовых организаций совершено в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Полицейские разыскивают злоумышленников, которые совершили вооруженные нападения на офисы микрофинансовых организаций в Санкт-Петербурге в понедельник, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В 17:20 мск в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что около 17:15 мск в помещение микрофинансовой организации, расположенной на проспекте Маршала Жукова, дом 33/1, вошел неизвестный мужчина в маске и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитил 2 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Второе разбойное нападение, по данным полиции, произошло в понедельник утром в Приморском районе на улице Уточкина. Там злоумышленник, угрожая ножом сотрудникам офиса микрофинансовой компании, похитил около 20 тыс. рублей и скрылся.

Ранее источник в экстренных службах также сообщал ТАСС, что в понедельник днем вооруженный пистолетом мужчина совершил нападение на офис банка на улице Ефимова, откуда он забрал сумку с деньгами. В главке МВД позже также подтвердили данный инцидент, отметив, что, по предварительной информации, в сумке находилось около 5 тыс. рублей.

Полиция ведет розыск злоумышленников.