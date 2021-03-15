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Информация о минировании 10 отделений Сбербанка в Люберцах оказалась ложной

Источник в экстренных службах сообщил, что взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Информация с угрозой взрыва 10 отделений Сбербанка в Люберцах не подтвердилась. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

Ранее в понедельник неизвестный прислал на электронную почту ФСБ сообщение с угрозой взорвать 10 отделений Сбербанка в Люберцах. Для проверки информации по адресам банков выехали специалисты.

"В данный момент проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Сообщение с угрозой взрыва оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.

Информация о "минировании" объектов в Люберцах поступают с января 2020 года. В них неизвестные угрожали взорвать учебные учреждения, железнодорожные станции, здания органов власти. Все сообщения были ложными.

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