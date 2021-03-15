В Москве двухлетняя девочка пострадала от нападения собаки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Двухлетняя девочка госпитализирована после нападения собаки на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила в понедельник руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел вечером 15 марта в подъезде жилого дома на Новгородской улице. "Двухлетняя девочка находилась вместе с матерью на лестничной клетке жилого дома. В этот момент на ребенка напала немецкая овчарка, которая была без намордника", - сказала Нефедова. Хозяин собаки не смог удержать животное. Девочка доставлена в больницу.

По данному факту Бутырская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными, соблюдении ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.