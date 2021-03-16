Предприниматель из Приморья пытался вывезти в Китай более 700 кг трепанга на 5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники Уссурийской таможни в Приморье совместно с пограничниками выявили готовящуюся к незаконному вывозу в Китай партию соленого дальневосточного трепанга в 705 кг стоимостью около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба таможни.

"705 кг соленого трепанга стоимостью почти 5 млн рублей выявили в результате совместных мероприятий Уссурийская таможня и УФСБ России по Приморскому краю. Предприниматель, гражданин РФ, организовал приготовление к незаконному перемещению в Китай водных биологических ресурсов. Нелегальный груз был задержан на территории пгт. Краскино Хасанского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предприниматель сам выловил и переработал трепанг, а затем подделал документы, необходимые для экспорта. Однако довести задуманное до конца он не смог, трепанг был изъят, а мужчина задержан. Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Приготовление к контрабанде водных биологических ресурсов в крупном размере"). Санкция предусматривает штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до семи лет.

Дальневосточный трепанг - морское животное типа иглокожих, которое добывают на юге Тихоокеанского побережья России. Он используется в традиционной китайской медицине, а также в России для производства лекарственных средств. Трепанг занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. Вывоз трепанга регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, и допускается только при наличии разрешительных документов.