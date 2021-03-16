Двухлетняя девочка упала со второго этажа в магазине в центре Москвы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Двухлетняя девочка госпитализирована после того, как упала со второго этажа в магазине в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В магазине "Артефактум", расположенном на Нижней Сыромятнической улице, дом 11, корпус 1, девочка 2019 года рождения подошла к окну на втором этаже. Поскольку ограждений там не было, ребенок упал на пол с высоты второго этажа", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшая доставлена в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом колена.

"Полиция по данному факту проводит проверку", - добавил источник.