ГВП считает законным отказ регистрировать заявление о преступлении в отношении Навального

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Главная военная прокуратура считает законным отказ органов ГВСУ регистрировать заявление Алексея Навального о совершении в отношении него преступления. Об этом представитель ГВП заявил в ходе заседания 235-го Гарнизонного военного суда по жалобе на это решение.

"Считаю, что жалоба заявителя Владлена Лося в интересах Навального удовлетворению не подлежит, а действия ГВСУ были законными и обоснованными, поскольку оснований, предусмотренных законом для регистрации подобного заявления, не имелось", - сказал прокурор.

Как отметил судья Андрей Толкаченко, в ГВСУ пришли к выводу об отсутствии в действиях сотрудников ФСБ попыток совершить отравление Навального. "К самой жалобе приобщены заявления Лося в ГВСУ в интересах Навального от 15 и 21 декабря. В них он просит возбудить дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство по политическим мотивам) и 277 (покушение на жизнь общественного деятеля) УК РФ. Заявитель считает, что Навальный был отравлен в связи с осуществлением деятельности по борьбе с коррупцией и политической деятельности. И ответ из ГВСУ, согласно которому заявления рассмотрены, а обстоятельств, указывающих на признаки указанных преступлений в действиях сотрудников ФСБ России, не имеется. В связи с этим оснований для проведения доследственной проверки по заявлению не имеется", - сказал он.

В свою очередь представитель Главного военного Следственного управления СК сообщил, что в органы ГВСУ не поступало никаких материалов о преступлениях в отношении Навального, которые были бы совершены с участием военнослужащих. "В настоящее время коллеги из следственного управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу проводят проверку по поводу происшествия с Навальным. При наличии достаточных оснований и данных о том, что имело место какое-либо преступление, к совершению которого причастен кто-либо из военнослужащих, будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время в ГВСУ материалов о причастности военнослужащих к подобным преступлениям не поступало", - сказал он.

Юрист Навального Владлен Лось ранее обратился в Главное военное следственное управление СК РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении вероятных сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинил в своем отравлении. Лось не смог присутствовать на заседании, поскольку в январе 2021 года был выдворен из РФ в Белоруссию, гражданином которой он является, после ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Лосю запрещен въезд в Россию до 27 ноября 2023 года. Сегодня интересы Навального в суде представляет Вячеслав Гимади. Следствие рассмотрело заявление и не нашло оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ. Жалоба в суд была подана Лосем в рамках статьи 125 УПК РФ, которая предусматривает обжалование "действий или бездействия следствия".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти неоднократно заверяли, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. После окончания лечения Навальный вернулся в Россию, где был задержан за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше". Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по этому делу на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений.