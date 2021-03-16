Один человек погиб при столкновении легковой машины и трактора в Подмосковье

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля погиб при встречном столкновении с трактором в Подмосковье. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 09:44 мск в Шатурском городском округе на 4-м километре автодороги Кривандино - Рошаль произошло встречное столкновение легкового автомобиля Lada Priora и трактора. В результате ДТП водитель легковушки погиб", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.