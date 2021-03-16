Военный суд перенес на 22 марта заседание по заявлению о якобы отравлении Навального

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Гарнизонный военный суд перенес на 22 марта заседание по жалобе на отказ ГВСУ возбудить дело по заявлению юристов ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) об отравлении Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв до 11:00 22 марта для предоставления сторонам права выступить с репликами", - сказал председательствующий судья Андрей Толкаченко.

Юрист Навального Владлен Лось ранее обратился в ГВСУ с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении вероятных сотрудников ФСБ, которых Навальный обвинил в своем отравлении. Сам Лось в январе 2021 года был выдворен из РФ в Белоруссию, гражданином которой он является, ему запретили въезд в Россию до 27 ноября 2023 года. Это произошло после того, как Лось отбыл трое суток ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Поэтому сегодня интересы Навального в суде представлял Вячеслав Гимади.

Следствие рассмотрело заявление и не нашло оснований для проведения проверки и возбуждения дела в связи с отсутствием признаков преступлений в действиях сотрудников ФСБ. Жалоба в суд была подана Лосем в рамках статьи 125 УПК РФ, которая предусматривает обжалование "действий или бездействия следствия".

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Власти Германии 2 сентября выступили с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". 7 сентября врачи берлинской клиники сообщили, что Навального вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Российские власти неоднократно заверяли, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ.

После окончания лечения Навальный вернулся в Россию, где был задержан за нарушения условий отбывания условного наказания по делу "Ив Роше". Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по этому делу на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений.