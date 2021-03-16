В Ленобласти задержали мужчину, обстрелявшего пенсионера из боевого пистолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Выборге Ленинградской области водителя, который обстрелял 68-летнего пенсионера из боевого пистолета, пострадавший получил огнестрельные ранения в голову, плечо и грудь, сообщили журналистам во вторник в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В городе Выборге у дома номер 47 по улице Приморской полицейскими указанное транспортное средство было обнаружено, а 59-летний водитель задержан. В салоне автомобиля изъят боевой пистолет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент со стрельбой произошел в городе Каменногорске на Ленинградском шоссе. В полицию поступило сообщение о стрельбе, после чего на место выехали полицейские. В ходе разбирательства было установлено, что задержанный во время конфликта несколько раз выстрелил в 68-летнего мужчину, а затем скрылся с места инцидента на машине марки ВАЗ и доехал до Выборга.

"Потерпевший с огнестрельным ранением головы, левого плеча, грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализирован", - отметили в полиции. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, задержанный стрелял из пистолета Макарова, возбуждено уголовное дело. "В отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). По версии следствия, подозреваемый, находясь в городе Каменногорске, в ходе ссоры с целью убийства произвел не менее четырех выстрелов из пистолета ПМ в мужчину", - сказала представитель ведомства.

В следственном управлении также отметили, что в суде сотрудники СК планируют ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

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