В Москве пассажир выстрелил в машину такси из пневматики, не желая платить за поездку

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мужчина выстрелил из пневматического пистолета по автомобилю такси в Москве, не желая платить водителю за поездку. Стрелявший задержан и арестован, сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

В полицию обратился водитель такси, который рассказал, что довез клиентов - мужчину и женщину - до места назначения, сообщил стоимость поездки, но те отказались платить. "В результате конфликта пассажиры покинули машину и, отойдя от нее, мужчина достал предмет, похожий на пневматический пистолет. Когда автомобиль тронулся, подозреваемый произвел выстрелы в движущуюся машину, в результате которых было повреждено переднее стекло и заднее стекло левой двери", - сказал Васенин.

Стрелявший - 30-летний приезжий - задержан, пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", мужчина заключен под стражу.