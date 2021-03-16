Музыкант кавер-группы What's Up Band Иван Будаев задержан с наркотиками в центре Москвы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали с наркотиками в центре Москвы музыканта кавер-группы What's Up Band Ивана Будаева. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Днем 14 марта во 2-м Крестовском переулке задержан музыкант Иван Будаев. В ходе личного досмотра у него нашли 11 свертков с амфетамином массой 41,3 г", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, в ходе осмотра было изъято еще три свертка с амфетамином. Мужчина выбросил их на землю при задержании.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статьям о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств (ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).