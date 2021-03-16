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Полицейский на служебной машине сбил ребенка на юге Москвы

В результате происшествия мальчик получил травмы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полицейский на служебном автомобиле сбил мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте, ребенок получил травмы, но выжил. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"15 марта в 19:10 мск инспектор патрульно-постовой службы, управляя служебным автомобилем Renault Logan у д. 12 по ул. Шипиловской совершил наезд на перебегавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода несовершеннолетнего 2009 года рождения. В результате происшествия мальчик получил травмы", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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