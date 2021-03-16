Полиция Пскова установила личности двух подростков, "заминировавших" вечернюю школу

ПСКОВ, 16 марта. /ТАСС/. Полиция Пскова установила личности двух школьников, которые по телефону сообщили о заминированной вечерней школе города. Злоумышленниками оказались два 14-летних подростка, в отношении них может быть возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Псковской области.

"Полиция Пскова проводит проверку по факту сообщения о минировании одной из школ города. В настоящее время полицейские уже установили личности звонивших. Ими оказались двое 14-летних школьников из города Дно. Сейчас с ними работают сотрудники полиции, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба администрации Пскова, инцидент произошел в вечерней школе города, были эвакуированы 117 учащихся. На место происшествия прибыли сотрудники УМВД России по городу Пскову, следственно-оперативная группа, кинологи, а также представители МЧС и Росгвардии. Информация о минировании не подтвердилась.