Водитель маршрутки, в ДТП с которой пострадали девять детей, привлечен к ответственности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Водитель маршрутки, при опрокидывании которой в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья пострадали девять школьников, привлечен к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"По факту ДТП в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"), по результатам которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего", - сообщила Петрова.

По данным СК, днем 15 марта водитель ООО "Сергиево-Посадское АТП" за рулем маршрутного микроавтобуса "Газель-Некст" в направлении поселка Смена неправильно выбрал скорость движения, а также не учел фактор непогоды и гололеда, в результате чего автомобиль опрокинулся на проезжей части. Всего в машине находилось девять детей в возрасте от 11 до 17 лет и водитель, всем им была оказана помощь на месте. Следствие и прокуратура проводят проверки по факту аварии.