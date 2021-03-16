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Девять жителей Дагестана подозреваются в участии в экстремистской организации

По версии следствия подозреваемые вступили и приняли участие в деятельности религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра", запрещенного в РФ

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Девять жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела об участии в деятельности запрещенной в России экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении девятерых жителей Республики Дагестан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)", - сообщил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2014 году в Махачкале подозреваемые вступили и приняли участие в деятельности религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра". "С целью продолжения противоправной деятельности указанного религиозного объединения подозреваемые путем участия на собраниях коллективно призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества, стремились создать государство с радикальной формой религиозного правления", - добавил представитель следствия.

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