Людей эвакуировали из института в Петербурге из-за обнаружения банки с химикатом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб эвакуировали людей из здания Физико-технического института имени Иоффе в Санкт-Петербурге из-за обнаружения банки с химикатом, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Из здания института Иоффе эвакуированы люди из-за банки с химикатом", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте ЧП специалисты проверяют, существует ли угроза отравления.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, обнаруженная колба с реагентами герметично упакована и не представляет угрозы. "Ситуация находится на контроле, в случае поступления соответствующего запроса экологическая аварийная бригада ГУП "Экострой" готова к выезду для оказания содействия", - сказали в комитете, добавив, что на колбе нет опознавательных знаков.

Физико-технический институт имени Иоффе является одним из крупнейших в России институтов по прикладной физике.