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В Татарстане трое подростков обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней

По данным следствия, всем подозреваемым - 15-16 лет

ТАСС, 16 марта. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней, обвиняемыми являются трое подростков. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан трем жителям Набережных Челнов в возрасте 15 и 16 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 14 марта подростки в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Набережных Челнах изнасиловали 17-летнюю девушку.

"Причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в следственном управлении.

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