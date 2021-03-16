В Татарстане трое подростков обвиняются в изнасиловании несовершеннолетней

ТАСС, 16 марта. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней, обвиняемыми являются трое подростков. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан трем жителям Набережных Челнов в возрасте 15 и 16 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, 14 марта подростки в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Набережных Челнах изнасиловали 17-летнюю девушку.

"Причастность к совершению преступления обвиняемые не признали. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в следственном управлении.