Адвокат Соболь назвал число свидетелей по делу о нарушении саннорм на акции 23 января

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России допросил больше 300 свидетелей по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции 23 января в Москве и планирует допросить еще около 50 человек, для чего продлил срок следствия на четыре месяца. Об этом во вторник ТАСС сообщил адвокат Владимир Воронин, представляющий интересы обвиняемой Любови Соболь.

"Как следует из ходатайства следствия, направленного в суд, допрошено больше 300 свидетелей и обнаружено около 100 постов с якобы призывами к участию в несанкционированной акции, в будущем планируется допрос еще 50 свидетелей и ожидаются результаты лингвистической экспертизы высказываний обвиняемых", - сказал адвокат.

Следствие во вторник попросило Басманный районный суд Москвы продлить до 23 июня домашний арест и запрет определенных действий всем 10 фигурантам дела.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь и некоторых других активистов ФБК. По делу назначена лингвистическая экспертиза.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.