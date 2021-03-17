В Приморье суд обязал лесничего возместить 16 млн рублей за незаконную вырубку

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Анучинский районный суд в Приморском крае удовлетворил иск прокурора к бывшему участковому лесничему о возмещении экологического ущерба в 16 млн рублей за незаконную вырубку леса, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Ответчик в августе 2020 года уже был признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений объемом более 250 куб. м с ущербом в 16 млн рублей.

"Прокуратура Анучинского района направила в суд исковое заявление о взыскании с бывшего чиновника причиненного ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После вступления судебного акта в законную силу прокурор проконтролирует его исполнение", - говорится в сообщении.

Как установлено в суде, в июне 2019 года лесничий при помощи программы обработки изображений подделал лесную декларацию, дающую право на заготовку древесины. После этого он передал документ лесозаготовщикам, не подозревавшим о подлоге.