Спасатели эвакуировали 28 горняков после происшествия на руднике в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 28 человек после происшествия на руднике в Дальнегорске, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о происшествии на руднике в городе Дальнегорск поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю в 08:39 (01:39 мск).

"По уточненной информации, в руднике находились 30 человек, 28 из них эвакуированы спасателями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека оказались заблокированными в руднике. Уточняется, что спасатели уже добрались до пострадавших и начали спасательные работы, один из горняков получил травму ног.

В пресс-службе МЧС ТАСС уточнили, что ЧП произошло на руднике "Королевском".

Дальнегорск ходит в число моногородов Приморья, градообразующими здесь являются горнодобывающие предприятия "Дальполиметалл" и "Бор". Там живет около 34 тыс. человек. Участок "Королевский" рудника "Николаевский" ГМК "Дальполиметалл" эксплуатируется с 1993 года. В отработке находятся жилоподобные серебро-полиметаллические рудные зоны, глубина залегания от поверхности составляет 15 - 250 м.

В новость внесены изменения (04:25 мск) - добавлены подробности.