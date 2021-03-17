В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за незаконного вывода валюты за рубеж

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по факту незаконного вывода валютных средств за рубеж (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) в размере не менее 95 млн рублей. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"... возбуждено уголовное дело в отношении шести членов организованной преступной группы по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой)", - сообщила она.

По версии следствия, с 2019-го по 2020 год не менее шести участников организованной преступной группы переводили денежные средства в иностранной валюте через подконтрольные им физические лица. В один из банков Новосибирска они предоставляли документы с недостоверной информацией об основаниях, целях и назначениях перевода. За указанный период времени члены группы совершили операции на сумму не менее 95 млн рублей. Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности Управления ФСБ по области и Сибирской оперативной таможни. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.