В Алданском районе Якутии ввели противопожарный режим из-за роста числа пожаров в гаражах

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Особый противопожарный режим ввели в Алданском районе Якутии, где наблюдается рост количества пожаров в жилом секторе. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Государственной противопожарной службы Якутии.

"Решением районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Алданском районе с 16 марта 2021 года введен особый противопожарный режим. По состоянию на этот период в Алданском районе наблюдается рост количества пожаров в гаражах", - сообщили в ведомстве.

С начала года произошло около 40 пожаров. Отмечается, что основными причинами являются нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем в жилом секторе.

Алданский район находится на юге Якутии, всего там проживает около 39 тыс. человек.