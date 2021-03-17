Полицейские задержали подозреваемую в лжеминировании телекомпании в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 26-летнюю жительницу Сосновоборска в Красноярском крае, подозреваемую в передаче сообщения о минировании одной из телекомпаний Красноярска.

Как говорится в сообщении регионального главка МВД, женщина уже была ранее судима за аналогичные действия.

Сигнал о минировании телекомпании поступил во вторник. На место незамедлительно были направлены наряды полиции и кинолог. В ходе обследования взрывных устройств обнаружено не было.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.