СК возбудил дело после поджога памятника воину-освободителю в Татарстане

ТАСС, 17 марта. Следователи возбудили уголовное дело после поджога памятника воину-освободителю в городе Заинске в Татарстане. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение либо повреждение воинских захоронений")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 16 марта. По предварительным данным, три девочки и мальчик жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник воину-освободителю и уничтожил его. "В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку на бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов", - сообщили в СК.