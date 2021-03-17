Прокуратура начала проверку из-за самоубийства ребенка в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Одиннадцатилетняя девочка покончила с собой в Орехово-Зуеве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером возле дома на улице Иванова была обнаружена 11-летняя девочка с множественными травмами. Спасти ребенка не удалось. Предварительная причина смерти - суицид", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, тело девочки без верхней одежды и с травмами было обнаружено вечером 16 марта под окнами жилого дома на улице Иванова. Девочка была госпитализирована, однако от полученных травм умерла в больнице. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. Проведение проверки поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре", - сообщила представитель надзорного ведомства.