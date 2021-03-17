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Семья с тремя детьми госпитализирована с отравлением газом в Подмосковье

Прокуратура Королева проводит проверку

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Семья с тремя детьми отравилась газом в Королеве, госпитализированы четыре человека. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"По предварительным данным, 16 марта в квартире одного из домов на Комсомольской улице в Королеве двое взрослых и трое детей отравились газом. В настоящее время дети госпитализированы вместе с матерью", - сказала Григорьева.

Прокуратура Королева проводит проверку по факту отравления газом многодетной семьи, ее результаты поставлены прокуратурой Московской области на контроль. "В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования", - добавила представитель прокуратуры.

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