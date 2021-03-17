В Ленобласти задержали педагога по подозрению в сексуальном насилии над детьми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Следователи задержали во Всеволожском районе Ленинградской области педагога, которого подозревают в сексуальном насилии и развратных действиях в отношении детей, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"В отношении мужчины возбуждены уголовное дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.

По данным следователей, задержанный неоднократно совершал преступления в отношении несовершеннолетних. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу. В ближайшее время планируется предъявить мужчине обвинение.

В каком учебном заведении работал мужчина, в СК не уточнили.