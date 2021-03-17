Пенсионер заявил в полицию о пропаже вещей на 48 млн рублей из квартиры в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после заявления о пропаже ценных вещей на сумму 48 млн 600 тыс. рублей из квартиры на улице Пречистенке в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"16 марта в полицию поступило сообщение от 67-летнего пенсионера, который сообщил о том, что с августа 2019 года по 15 марта 2021 года из квартиры на улице Пречистенке, дом 17/9, пропали ценные вещи, а именно - ваза золотистого цвета, женская сумка Hermes Kelly, сумка Louis Vuitton, икона, женские часы Audemars Piguet, картина Богданова "Подмастерье". По словам заявителя, сумма нанесенного ущерба составляет 48 млн 600 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

При этом, как отметил источник, подтверждающих документов на ценные вещи мужчина не предоставил. Квартира, где обнаружена пропажа, находится в залоге ипотечного кредитования, перед банком имеется кредиторская задолженность. Полицейские в ходе осмотра следов взлома квартиры не зафиксировали.

Источник рассказал, что 15 марта пенсионер вызывал по указанному адресу наряд полиции и сообщил, что в квартиру пытаются попасть неизвестные и он залил замки клеем и никого не пустил. "По имеющейся информации, неустановленные лица были представителями банка. Полиция по данному факту начала доследственную проверку по итогам которой будет принято процессуальное решение", - добавил источник.