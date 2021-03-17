Дело о нарушении саннорм на акции 23 января в Москве переквалифицировано на подстрекание

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следственный комитет переквалифицировал обвинение фигурантам дела о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат Любови Соболь Владимир Воронин.

"Дело в отношении наших подзащитных переквалифицировано на подстрекание к совершению (преступления)", - заявил защитник.

Он напомнил, что дело было возбуждено 23 января после первого несанкционированного митинга ГСУ МВД по Москве, а затем передано в ГСУ СК России. По его словам, дело в отношении всех 10 фигурантов возбуждено незаконно. Срок следствия продлен до конца июля.

Адвокаты обвиняемых заявили на пресс-конференции о давлении следствия на их подзащитных.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь и некоторых других активистов ФБК. По делу назначена лингвистическая экспертиза.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.