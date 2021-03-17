В Татарстане установили детей, причастных к поджогу памятника

КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Полиция установила несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника Воину-Освободителю в Заинске. Ими оказались три девочки и мальчик в возрасте от 9 до 11 лет, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МВД Татарстана.

"Сотрудники ПДН ОМВД России по Заинскому району установили несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника. Ими оказались три девочки и мальчик (2010-2012 г. р.). В отношении их родителей составлены материалы по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме этого, готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", - говорится в сообщении.