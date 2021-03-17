В Нижнем Новгороде возбудили дело после наезда на инспектора ГИБДД

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 марта. /ТАСС/. Следователи Нижегородской области возбудили дело по факту наезда на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщается в среду на сайте регионального управления СК РФ.

Ночью 15 марта сотрудники полиции патрулировали Сормовский район города и выявляли водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Инспектор остановил автомобиль ВАЗ. Пытаясь покинуть место остановки, водитель сбил инспектора ГИБДД, находившегося при исполнении.

"Следователем следственного отдела по Сормовскому району Нижнего Новгорода следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти")", - сообщает ведомство.

В СК уточнили, что вину обвиняемый признал.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону добавили, что инспектор получил травмы и был госпитализирован. Задержанным оказался ранее судимый за угон и кражу мужчина 1992 года рождения. "В соответствии с действующим законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - сказали в полиции.