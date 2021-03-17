Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве и адвокат задержаны за взяточничество

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следователь Главного следственного управления московского главка полиции и столичный адвокат задержаны за взяточничество. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователь полиции и адвокат адвокатской палаты Москвы Татьяна Преминина вымогали взятку в размере 5 млн рублей за прекращение уголовного преследования руководства ООО "Своя аптека" по уголовному делу в отношении неустановленных лиц о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Адвокат задержана при получении от потерпевшего 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства После сотрудничества адвоката со следствием при получении от нее 2 млн рублей задержан старший следователь по особо важным делам отдела ГСУ ГУ МВД по Москве. Полицейский подозревается в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении адвоката Премининой возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве, обвинение ей пока не предъявлено. Максимальный срок по этой статье УК РФ составляет 12 лет лишения свободы.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили ТАСС задержание сотрудниками управления собственной безопасности совместно с коллегами из УФСБ России по Москве и Московской области следователя полиции и адвоката. "Предварительно установлено, что в подразделение собственной безопасности обратился гражданин с заявлением о вымогательстве денежных средств следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве за прекращение уголовного преследования руководства организации, осуществляющей фармацевтическую деятельность. По данному факту были задержаны двое граждан - женщина, которая является адвокатом, и следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве", - сообщили в пресс-службе. По факту задержания полицейского проводится служебная проверка. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.