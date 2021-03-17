В Красноярске по делу о массовом отравлении школьников задержали директора компании

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Директор компании "Респект", занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, Елена Безруких, объявленная в розыск по делу о массовом отравлении школьников в Красноярске, добровольно явилась на допрос. В настоящий момент она задержана, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
"В розыск была объявлена директор ООО "Респект", скрывавшаяся от органов следствия. После многочисленных публикаций в СМИ о ее розыске женщина через своих адвокатов связалась со следователем и 17 марта пришла на допрос, в ходе которого ей было предъявлено обвинение и принято решение о ее задержании. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
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С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 115 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.
По факту отравления были возбуждены уголовные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ), они объединены в одно производство. Обвинение предъявлено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива "Аленушка". По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По версии следствия, источником распространения возбудителя инфекции стали склады кооператива "Аленушка", занимавшегося хранением овощей, и цех компании "Респект", которая занималась их переработкой. Также возбуждено уголовное дело по фактам халатности.