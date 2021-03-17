В Красноярске по делу о массовом отравлении школьников задержали директора компании

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Директор компании "Респект", занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых, Елена Безруких, объявленная в розыск по делу о массовом отравлении школьников в Красноярске, добровольно явилась на допрос. В настоящий момент она задержана, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"В розыск была объявлена директор ООО "Респект", скрывавшаяся от органов следствия. После многочисленных публикаций в СМИ о ее розыске женщина через своих адвокатов связалась со следователем и 17 марта пришла на допрос, в ходе которого ей было предъявлено обвинение и принято решение о ее задержании. Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.