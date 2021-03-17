Жителя Приморья приговорили к трем годам колонии за ложное сообщение о минировании вуза

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Суд одного из районов Владивостока приговорил местного жителя к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за ложное сообщение о минировании учебного заведения. Об этом сообщается в среду на https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_25сайте прокуратуры Приморского края.

"Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающего опасность гибели людей, либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры). Суд назначил ему наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в 2018 году фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренную службу "112" и анонимно сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из высших учебных заведений Владивостока. Проверка показала, что заявление о минировании было ложным. В результате его действий была дезорганизована работа органов власти, правопорядка и университета.