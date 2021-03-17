В Петербурге задержали мужчину за доведение дочери до самоубийства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери. Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, его также считают причастным к систематическому избиению членов своей семьи.

"По версии следствия, мужчина в квартире одного из домов, расположенном в Василеостровском районе, с апреля 2019 года по май 2020-го на почве личных неприязненных отношений с целью истязания и причинения физических и психологических страданий систематически наносил побои и избивал сожительницу, а также их совместных несовершеннолетних детей: дочь 2006 года рождения и сыновей 2009 и 2014 года рождения, используя незначительные поводы", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали после выяснения причин инцидента, который произошел 2 января в квартире на Наличной улице, где нашли тело девочки 2006 года рождения. В ходе расследования выяснилось, что она покончила с собой.

В отношении задержанного СК возбудил уголовное дело по статьям о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ), а также об истязании (ст. 117 УК РФ). В СК отметили, что причиной самоубийства подростка следователи считают психотравматическое состояние, которое развилось из-за действий ее отца.

В следственном управлении намерены ходатайствовать в суде о заключении задержанного под стражу.