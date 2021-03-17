Топ-менеджер Baring Vostok заявил в суде об отсутствии полномочий для совершения растраты

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Директор по инвестициям фонда Baring Vostok Иван Зюзин в среду в своих показаниях в Мещанском суде Москвы по делу о растрате 2,5 млрд рублей сообщил об отсутствии у него полномочий, которые могли бы позволить совершить инкриминируемые преступления, передает корреспондент ТАСС.

"В рамках моей работы в Baring Vostok я никогда не подменял руководство портфельных компаний. В силу занимаемой должности я не мог давать кому-либо из руководства портфельных компаний какие-либо указания по хозяйственной деятельности", - заявил Зюзин.

Он третьим из числа подсудимых по этому делу дал показания. Ранее со свидетельскими показаниями выступили основатель Baring Vostok Майкл Калви и партнер фонда Филипп Дельпаль. Они также отвергли обвинения и объяснили инкриминируемое преступление обыкновенными деловыми операциями, направленными на спасение банка "Восточный".

Дело Калви

Уголовное дело о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредитов компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

По делу также проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и глава ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).