В Ростовской области пять человек пострадали после столкновения двух легковушек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ростовской области, пять человек пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД региона.

"Водитель 1979 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-21150 (на передней оси установлены зимние шины, на задней - летние), по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения в соответствии с конкретными погодными и дорожными условиями, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем Opel Astra под управлением водителя 1981 г. р. В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажиры автомобиля ВАЗ: мужчины 1990, 1989 и 1986 г. р.", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по факту ДТП проводится проверка.