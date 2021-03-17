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Генпрокурор сообщил, что число киберпреступлений в 2020 году выросло в России в 1,5 раза

Число киберпреступлений в 2020 году выросло в России в 1,5 раза - генпрокурор.

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Россия
Генпрокурор: в 2020 году поданы иски об изъятии имущества чиновников на 74 млрд рублей
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