Бродячие собаки напали на школьников в Костроме

КОСТРОМА, 17 марта. /ТАСС/. Бродячие собаки напали на детей недалеко от школы в Костроме, следственные органы начали проверку. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области организовано проведение доследственной проверки по информации, опубликованной интернет-изданием, о нападении бродячих собак на школьников на улице Ленина города Костромы. После укусов собак девочка и мальчик обращались за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, это не первый случай нападения бродячих собак на людей в микрорайоне Якиманиха.

Как отмечает пресс-служба, следствие даст юридическую оценку действиям сотрудников администрации Костромы по организации работы по отлову и содержанию бродячих собак. Устанавливаются обстоятельства случившегося.