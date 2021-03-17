СК задержал еще одного участника акции в Москве 23 января, напавшего на росгвардейца

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по факту нападения на росгвардейца на незаконной акции в Москве 23 января, подозреваемый задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), - сообщает СК. - По версии следствия, 23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы вблизи улицы Большая Дмитровка, с целью воспрепятствования законной деятельности правоохранительных органов нанес сотруднику Росгвардии удар в область туловища".

Подозреваемый задержан и доставлен в СК, с ним проводятся следственные действия.