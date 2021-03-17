Курский омбудсмен проверит органы опеки после гибели ребенка, которого подожгла мать

ТАСС, 17 марта. Детский омбудсмен Курской области Наталья Листопадова проверит работу органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних после гибели мальчика, которого подожгла мать. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации региона.

"Мне известно, что семья состояла на учете в органах профилактики, мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Проводятся следственные действия, которые позволят установить все обстоятельства совершенного преступления. Дополнительно проконтролирую, как работают КДН [комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав] и органы опеки, как соблюдаются права детей", - приводит слова Листопадовой пресс-служба.

По версии следствия, вечером 15 марта 31-летняя женщина во время ссоры во дворе дома облила своего восьмилетнего сына горюче-смазочным материалом и подожгла. Мальчика с ожогами третьей степени госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу, где позже он умер.

По факту произошедшего следователи возбудили два уголовных дела: в отношении матери - по статье "Покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью" (ч. 3 ст. 30, п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также по статье "Халатность" (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Следствием установлено, что сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних администрации Железногорского района Курской области, отдела опеки и попечительства небрежно отнеслись к обязанностям и не изъяли вовремя ребенка из семьи.