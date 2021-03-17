В Волгоградской области восьмимесячный ребенок погиб в ванне

ВОЛГОГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после гибели восьмимесячного ребенка, оставленного 16-летним братом в ванне с водой без присмотра, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"По предварительным данным, мама мальчика оставила ребенка с 16-летним братом, а сама отлучилась в магазин. В какой-то момент подросток заметил, что малолетнему необходимо провести гигиенические процедуры, в связи с чем он решил его искупать. Набрав воды в ванну примерно на 7 см, несовершеннолетний посадил мальчика на дно, оставив того одного на несколько минут, а по возвращению обнаружил брата без сознания, о чем сразу же сообщил матери. По факту гибели малыша проводится проверка", - говорится в сообщении.

Старший брат погибшего госпитализирован для оказания психологической помощи. Причину смерти ребенка установят по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы, добавили в пресс-службе ведомства.