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На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,1

Пострадавших и повреждений нет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Сейсмологи в четверг утром зарегистрировали на севере Сахалина землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 06:06 (17 марта 22:06 мск). Эпицентр располагался рядом с заливом Пильтун в Охинском городском округе. Глубина очага составила 10 км", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

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