Авария с тремя автомобилями произошла на 108 км МКАД

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Движение затруднено на 108 км МКАД в районе шоссе Энтузиастов в Москве из-за ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На внешней стороне 108 км МКАД в районе пересечения с ш. Энтузиастов произошло столкновение трех автомобилей с участием грузовика в третьей и четвертой полосах движения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в происшествии никто не пострадал. Движение затруднено на 1 км.